Un cambio di rotta nelle strategie economiche europee (Di martedì 21 luglio 2020) Ci sarà modo di approfondire l’accordo raggiunto dalla Commissione europea, ma se si astrae dalla teatralità delle trattative e si esaminano gli aspetti di fondo e di lungo periodo del risultato, l’aggettivo “storico” da molti usato non sembra fuori luogo. Rispetto all’iniziale proposta del Recovery Fund, sicuramente si poteva fare di più e ci sono stati anche dei passi indietro (ma anche miglioramenti, come la possibilità di usare i fondi per spese già fatte dal febbraio 2020); tuttavia se si … Continua L'articolo Un cambio di rotta nelle strategie economiche europee proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

robertosaviano : Ma il Segretario del Pd non risponde. Non risponde a me che ieri ho chiesto conto del cambio di rotta su… - urania2906 : RT @velo_di_maia: Quel che avvenuto in #Europa ha valore storico. C'é stato un cambio di rotta epocale favorito da #Germania e #Francia che… - demian_online : @robymes @stefanot72 @Pifster73 @fgavazzoni Con l'asteroide implodono tutti ed emergono i populismi: ciò spazza via… - francesco_i78 : @Alenize82 Concordo ..nuovo cambio di rotta, obiettivi, etc.... - rikibona : @dello__98 @stetho83 In realtà ad avere potere decisionale era Gazidis. Se hai programmato per mesi il cambiamento… -

Ultime Notizie dalla rete : cambio rotta Un cambio di rotta nelle strategie economiche europee | il manifesto Il Manifesto La lotta di Genova non finisce

Al G8 del luglio 2001 la polizia tornò a sparare in piazza, la tortura fu praticata su larga scala, le garanzie costituzionali furono sospese. Ma quel patrimonio di lotte non si dimentica. E continua.

Le caratteristiche e il prezzo del OnePlus Nord

Le caratteristiche e il prezzo del OnePlus Nord 2020-07-21 https://www.fastweb.it/smartphone-e-gadget/oneplus-nord-ufficiale-caratteristiche-prezzo-e-data-di-uscita/ FASTWEB S.p.A. https://www.fastweb ...

Al G8 del luglio 2001 la polizia tornò a sparare in piazza, la tortura fu praticata su larga scala, le garanzie costituzionali furono sospese. Ma quel patrimonio di lotte non si dimentica. E continua.Le caratteristiche e il prezzo del OnePlus Nord 2020-07-21 https://www.fastweb.it/smartphone-e-gadget/oneplus-nord-ufficiale-caratteristiche-prezzo-e-data-di-uscita/ FASTWEB S.p.A. https://www.fastweb ...