Ultime Notizie Roma del 21-07-2020 ore 12:10 (Di martedì 21 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale e ben ritornati raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio i leader europei hanno raggiunto storico accordo su recovery Found del bilancio europeo 2021 2027 al termine di un negoziato record durato 4 giorni 4 notti nel Summit più lungo della storia dell’Unione Europea il recovery Fund ha una dotazione di 750 miliardi di euro di cui 390 miliardi di sussidi il bilancio è stato fissato a 1074 miliardi con 209 miliardi abbiamo anche migliorato l’intervento a nostro favore se consideriamo la proposta originaria della commissione europea e della presidente von der leyen ha detto il premier Conte Aggiungendo che la costruzione di una Task Force diventa ora la priorità che andremo a definire in questi giorni perché dovrà partire al più presto il Governo è forte la ... Leggi su romadailynews

