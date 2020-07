Ultime Notizie Roma del 21-07-2020 ore 08:10 (Di martedì 21 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio i leader europei hanno raggiunto lo storico accordo su recovery Fund il bilancio europeo 2021 2027 al termine di un negoziato record durato 4 giorni 4 notti si tratta del Summit più lungo della storia dell’Unione Europea e da una dotazione di 750 miliardi di euro di cui 390 miliardi di sussidi il bilancio è stato fissato a 1074 miliardi con 209 miliardi abbiamo la possibilità di far ripartire l’Italia un forte cambiare volto Al paese Ora dobbiamo correre le parole del premier italiano Giuseppe Conte soddisfatti leader europei per l’accordo l’abbiamo fatto ci siamo riusciti l’Europa e solide unite stato difficile le parole del Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel l’Europa ora ha la possibilità di ... Leggi su romadailynews

