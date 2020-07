Ulisse Lendaro marito Anna Valle, un incontro folgorante (Di martedì 21 luglio 2020) Questo articolo Ulisse Lendaro marito Anna Valle, un incontro folgorante è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. La loro coppia è da sempre molto affiatata e Ulisse Lendaro e Anna Valle dimostrano di amarsi come il primo giorno, fin da quell’incontro speciale. Anna Valle e Ulisse Lendaro sono una bellissima coppia, che si ama e si rispetta da numerosi anni, arrivando alla decisione col tempo di sposarsi e mettere su famiglia. I … Leggi su youmovies

Ultime Notizie dalla rete : Ulisse Lendaro

Il Sussidiario.net

La riconoscete? È stata eletta Miss Italia nel 1995 e da lì la sua carriera è decollata. Ad oggi ha abbandonato la professione di modella, ma fa l’attrice. Stiamo parlando della bellissima Anna Valle.Anna Valle torna finalmente in tv: l’ex Miss Italia e attrice stimata sarà la protagonista de Luce dei tuoi occhi, nuova serie tv di Mediaset. Il ritorno sul piccolo schermo per l’attrice sta per arri ...