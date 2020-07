Uffizi, effetto Ferragni: boom di visitatori giovani, i dati del museo (Di martedì 21 luglio 2020) La Galleria degli Uffizi, a Firenze, nei giorni scorsi è stata al centro di una polemica per aver ospitato uno shooting di Chiara Ferragni. La nota influencer ha pubblicato alcune fotografie sul suo account Instagram, scatenando reazioni diverse. C’è chi ha apprezzato il fatto che un’italiana, seguitissima sui social in tutto il mondo, abbia prestato la sua visibilità al museo, fiaccato come tutti i luoghi d’arte dall’emergenza coronavirus. C’è però anche chi ritiene che non fosse necessario intrecciare la storia dell’arte con l’imprenditrice per un po‘ di pubblicità. Sulla questione è quindi intervenuto direttamente Eike Schimdt, il direttore degli Uffizi, con tanto di dati alla mano. Lo scorso weekend il ... Leggi su quifinanza

