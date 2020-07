Ufficiale – Stefano Pioli rinnova fino al 2022 il suo contratto con il Milan (Di martedì 21 luglio 2020) Stefano Pioli sarà l'allenatore del Milan per altri due anni. La notizia era arrivata proprio nel corso del match tra i rossoneri e il Sassuolo e a fine match la società tramite un comunicato ha ufficializzato la notizia.IL COMUNICATOcaption id="attachment 900469" align="alignnone" width="300" Pioli (Getty Images)/captionQuesto il comunicato rossonero: AC Milan (il Club) annuncia di aver raggiunto un accordo con Stefano Pioli per l’estensione di due anni del suo contratto come allenatore della prima squadra maschile, che pertanto scadrà a fine giugno 2022. Stefano è approdato alla guida tecnica del Milan nell'ottobre 2019 con un accordo fino al termine ... Leggi su itasportpress

