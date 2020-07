Ufficiale – Parma-Napoli, i convocati di Gattuso: fuori dalla lista Ospina e Llorente, c’è Mertens! (Di martedì 21 luglio 2020) I convocati di mister Gattuso per la gara che vedrà il Napoli impegnato al “Tardini” di Parma contro i Ducali In vista della gara che … L'articolo Ufficiale – Parma-Napoli, i convocati di Gattuso: fuori dalla lista Ospina e Llorente, c’è Mertens! proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

ForzAzzurri1926 : PARMA-NAPOLI, GRANDISSIMA SORPRESA TRA I CONVOCATI DI MISTER GATTUSO!!! ECCO LA LISTA COMPLETA >> - Spazio_Napoli : - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? UFFICIALE - Convocati #Napoli: c'è Mertens! Ospina fuori per infortunio Occhio a Dries per il Parma ? - SOSFanta : ?? UFFICIALE - Convocati #Napoli: c'è Mertens! Ospina fuori per infortunio Occhio a Dries per il Parma ?… -