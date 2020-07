Ue, Sileo (Istituto competitività): “Ora innovazione di lungo respiro” (Di martedì 21 luglio 2020) ROMA – “Misure come i bonus danno un aiuto immediato, ma non necessariamente contribuiscono a costruire qualcosa e poi non tengono conto dell’equita’, vengono distribuiti senza tener contro del reddito e del patrimonio. Ora invece c’e’ bisogno di un passo diverso, un piano d’innovazione di lungo respiro”. Lo dice Antonio Sileo, direttore dell’osservatorio sull’innovazione energetica dell’Istituto per la competitivita’. Leggi su dire

Ultime Notizie dalla rete : Sileo Istituto Start-up e brevetti, criticità e limiti del sistema Italia (anche nel settore dell'energia) Formiche.net Coronavirus, un positivo al grest: «Non è un nuovo focolaio»

«Non è un nuovo focolaio»: così il direttore generale di Ats Brescia, Claudio Sileo, ha commentato il caso di Orzinuovi, dove un partecipante al grest del paese è risultato positivo al coronavirus. Si ...

«Non è un nuovo focolaio»: così il direttore generale di Ats Brescia, Claudio Sileo, ha commentato il caso di Orzinuovi, dove un partecipante al grest del paese è risultato positivo al coronavirus. Si ...