Ue: Pichetto (Fi), ‘Italia ha occasione storica per modernizzazione’ (Di mercoledì 22 luglio 2020) Roma, 22 lug. (Adnkronos) – “Dopo l’intesa raggiunta nel Consiglio europeo per l’Italia ci sono gli esami, nel senso che tocca a noi. L’Italia ha un’occasione storica per fare investimenti capaci di modernizzare l’Italia. Grazie al Recovery Fund, 209 miliardi di cui 81 miliardi a fondo perduto e 127 miliardi di prestiti a tassi bassissimi, a cui si aggiungono il Mes, 36 miliardi per investimenti nel campo sanitario, e Sure, 20 miliardi per cassa integrazione e formazione ai quali bisogna unire anche circa 75 miliardi compreso la quota nazionale, permetteranno di avere uno spazio per investimenti di oltre 350 miliardi di euro. Ecco, è una grandissima occasione ma il rischio è che questo governo a causa della litigiosità interna e per sua incapacità non riesca a ... Leggi su meteoweb.eu

