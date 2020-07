Ue: Monti, 'Italia esce bene ma ora sarà messa alla prova' (Di martedì 21 luglio 2020) Roma, 21 lug. (Adnkronos) - L'Italia ne è uscita bene ma adesso è messa alla prova”. Lo ha affermato l'ex premier, Mario Monti, in un'intervista al Tg2000, il telegiornale di Tv2000, commentando l'accordo sul Recovery Fund siglato stamane tra i governi europei. “Si apre il momento in cui -ha aggiunto- è essenziale realizzare progetti e investimenti con i mezzi messi a disposizione. Sappiamo anche che questo non è proprio un punto di forza per l'Italia. Per il nostro bene e soprattutto perché siamo sotto gli occhi di tutta Europa dobbiamo cambiare mentalità e intensificare gli sforzi. Dobbiamo farcela”. Leggi su liberoquotidiano

