Ue: Mattarella, 'ora da Italia interventi concreti ed efficaci' (Di martedì 21 luglio 2020) Roma, 21 lug. (Adnkronos) - Un Consiglio europeo estenuante, ma che alla fine arriva a risultati che rafforzano l'Europa e che ora impongono all'Italia di predisporre rapidamente un concreto ed efficace programma di interventi per garantire il superamento dell'emergenza economica legata al coronavirus. E' la posizione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, emersa, a quanto si apprende, nel corso dell'incontro al Quirinale con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Al premier il Capo dello Stato ha espresso apprezzamento e soddisfazione per l'esito importante del Consiglio Europeo, che, secondo il Presidente della Repubblica, rafforza il ruolo dell'Unione e contribuisce alla creazione di condizioni proficue perchè l'Italia possa predisporre rapidamente un concreto ed efficace programma di ... Leggi su liberoquotidiano

