Ue, Gualtieri “Stiamo lavorando sul piano per investimenti e riforme” (Di martedì 21 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Dobbiamo fare un piano di investimenti e riforme che spetta al Governo decidere e delineare, su cui stiamo già lavorando e lo abbiamo presentato al Parlamento. Intendiamo utilizzare questa straordinaria opportunità di un piano per il rilancio dell'Europa con risorse molto significative non solo per far ripartire l'economia e superare questa crisi ma per affrontare alcuni problemi di fondo di un paese che da troppi anni cresce troppo poco, che ha un livello di investimenti inadeguato, che spende troppo poco in ricerca, formazione e istruzione”. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, ospite di “In Onda” su La7.“Abbiamo l'opportunità – ha continuato – di rilanciare l'Italia nella ... Leggi su liberoquotidiano

Janette665 : RT @La7tv: #inonda Recovery fund, Roberto #Gualtieri: 'Dobbiamo fare un piano di investimenti e riforme su cui stiamo già lavorando, e lo a… - roc3roc : RT @La7tv: #inonda Recovery fund, Roberto #Gualtieri: 'Dobbiamo fare un piano di investimenti e riforme su cui stiamo già lavorando, e lo a… - InOndaLa7 : RT @La7tv: #inonda Recovery fund, Roberto #Gualtieri: 'Dobbiamo fare un piano di investimenti e riforme su cui stiamo già lavorando, e lo a… - La7tv : #inonda Recovery fund, Roberto #Gualtieri: 'Dobbiamo fare un piano di investimenti e riforme su cui stiamo già lavo… - rimoretti1971 : @MediasetTgcom24 Detto da Gualtieri. Stiamo freschi. -

Ultime Notizie dalla rete : Gualtieri “Stiamo Tutti i lavori delle commissioni della Camera della settimana: Consultazioni elettorali 2020, audizione Gualtieri e codice della strada Policymakermag