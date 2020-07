Ue: Gualtieri, 'ora rafforzati governo e leadership Conte' (Di martedì 21 luglio 2020) Roma, 21 lug. (Adnkronos) - "Siamo di fronte a un risultato storico per l'Italia e per l'Europa: il governo ha merito aver creduto sin dall'inizio che serviva un salto di qualità di fronte a una crisi senza precedenti. Abbiamo ottenuto un risultato che nessuno poteva immaginare solo qualche mese fa, con l'Europa che emette 750 miliardi di eurobond per sostenere la ripresa e le politiche comuni, soprattutto per i paesi più in difficoltà. Naturalmente il governo ne esce rafforzato e la leadership del presidente Conte che ha giocato un ruolo decisivo in questa partita". Lo afferma in un'intervista al Tg3 il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri. Leggi su liberoquotidiano

TV7Benevento : Ue: Gualtieri, 'ora rafforzati governo e leadership Conte'... - NemNemecsek : RT @Tiziana99296006: @AndreaMarcucci @affariroma Ma te @andreamarcucci non avevi tweettato che il Mes andava preso senza se e senza ma, e a… - Tiziana99296006 : @AndreaMarcucci @affariroma Ma te @andreamarcucci non avevi tweettato che il Mes andava preso senza se e senza ma,… - Angela23763271 : RT @VeroDeRomanis: Per capire. Da mesi Ministri 5Stelle dicono no #Mes dicendo a Europa 1) non abbiamo bisogno di soldi per sanità; 2) non… - Marko_Morandi : RT @borghi_claudio: @fere62 1) Il MES stava per essere riformato in peggio Prima approvato da giuseppi e Tria ? Poi bloccato da noi e covi… -