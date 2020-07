Ue: Conflavoro Pmi, burocrazia non vanifichi sforzi (Di martedì 21 luglio 2020) Roma, 21 lug. (Labitalia) - “Lo scoglio più difficile è stato superato e di questo ringraziamo il presidente Giuseppe Conte e l'opera intelligente di diplomazia del governo italiano”. Conflavoro Pmi accoglie con enfasi il risultato sul fondo europeo di ripresa post-Covid, ma ora chiede che vi sia celerità nelle procedure e che, soprattutto, i labirinti della burocrazia non frenino l'accesso degli oltre 200 miliardi complessivi che spetterebbero all'Italia. “Le notizie di stanotte sono ottimali - commenta il presidente di Conflavoro, Roberto Capobianco - e quello che deve esser fatto ora è semplice: non sprecare l'occasione. Troppo spesso, anzi ogni anno, restituiamo miliardi all'Europa che potremmo e dovremmo invece utilizzare per ammodernare il Paese creando lavoro e spingendo la nostra ... Leggi su liberoquotidiano

Continua lo stato d'emergenza, finisce la proroga delle scadenze fiscali. La corsa che è partita oggi e terminerà alla fine del mese è stata già ribattezzata come la «maratona» delle tasse. Uno sprint ...

“Proprio nei giorni in cui si appresta a prorogare lo stato di emergenza Covid per un lungo periodo, il Governo non ritiene che la stessa emergenza abbia un impatto concreto sui contribuenti e scrive ...

Continua lo stato d'emergenza, finisce la proroga delle scadenze fiscali. La corsa che è partita oggi e terminerà alla fine del mese è stata già ribattezzata come la «maratona» delle tasse. Uno sprint ...