Ue, c’è l’accordo sul Recovery fund Conte: «Con 209 miliardi l’Italia riparte» (Di martedì 21 luglio 2020) Ha una dotazione di 750 miliardi di euro, di cui 390 miliardi di sussidi. Il bilancio è stato fissato a 1.074 miliardi. Il premier: il miglior accordo possibile. Ecco cosa significa per l’Italia. Leggi su ecodibergamo

