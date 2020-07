Ue: Casaleggio, 'recuperare massimo di risorse e investire in sanità' (Di martedì 21 luglio 2020) Roma, 21 lug. (Adnkronos) - "Il finanziamento di 208 miliardi di fondi europei all'Italia è importante sia per la gestione dell'emergenza che per il rilancio economico del Paese, dobbiamo recuperare risorse da tutte le fonti disponibili, e investire in sanità”. Lo ha affermato Davide Casaleggio, commentando l'accordo raggiunto nel Consiglio europeo, in una intervista rilasciata al direttore del portale online Tpi.it, di cui sarà trasmessa un'anteprima questa sera durante la trasmissione tv 'In Onda' su La7. Leggi su liberoquotidiano

Roma, 21 lug. (Adnkronos) - "Il finanziamento di 208 miliardi di fondi europei all'Italia è importante sia per la gestione dell'emergenza che per il rilancio economico del Paese, dobbiamo recuperare r ...

