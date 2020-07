Ue: Boccia, 'per Europa inizia una nuova fase storica' (Di martedì 21 luglio 2020) Roma, 21 lug. (Adnkronos) - “Il confronto con gli altri Paesi europei è stato netto, molto duro in certi momenti, ma questo è l'inizio di una nuova fase storica dell'Unione europea". Lo ha affermato il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, ospite a 'L'aria che tira estate', su La7. "L'Italia al vertice Ue -ha aggiunto- è stata caparbia, tenace, con la schiena dritta, ma generosa come solo gli italiani sanno essere. È stato un successo del presidente del Consiglio che ha mantenuto nella trattativa una visione d'insieme che oggi ci fa dire: sta nascendo una nuova Europa. Con il Recovery fund abbiamo portato a casa un risultato storico". Leggi su liberoquotidiano

CarloCalenda : .@F_Boccia chiedilo ai Medici, agli infermieri e agli specializzandi quanto serve il #MES. Chiedilo a chi aspetta… - AzzolinaLucia : Al lavoro con i Ministri Speranza e Boccia, il Commissario Arcuri, le Regioni per la ripresa di settembre. La gara… - Piu_Europa : Una maggioranza spaccata e irresponsabile boccia la risoluzione di #PiuEuropa per il #Mes subito. #Zingaretti aveva… - Teresio_Boccia : RT @sonlello: Che insufficienza senza un bacio una carezza Senza un ciao dall'Amore Che insufficienza dal silenzioso di un pensiero per te… - TV7Benevento : Ue: Boccia, 'per Europa inizia una nuova fase storica'... -

Ultime Notizie dalla rete : Boccia per Per Francesco Boccia chi "non capisce è sovranista": rovinosa caduta del ministro Liberoquotidiano.it Al via il Piano Caldo 2020 per persone anziane

Offrire occasioni di intrattenimento e socializzazione per le persone anziane e contribuire a contrastare i possibili disagi legati alle temperature elevate. Questo il fine del Piano Caldo attivato da ...

Tenuità del fatto va riconosciuta anche se manca il minimo edittale

La Consulta, in materia di tenuità fatto, boccia la norma che esclude l'applicazione dell'esimente per i reati senza minimo di ...

Offrire occasioni di intrattenimento e socializzazione per le persone anziane e contribuire a contrastare i possibili disagi legati alle temperature elevate. Questo il fine del Piano Caldo attivato da ...La Consulta, in materia di tenuità fatto, boccia la norma che esclude l'applicazione dell'esimente per i reati senza minimo di ...