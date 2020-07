Udinese-Juventus: probabili formazioni, orario e come vederla in tv Serie A 2019/2020 (Di martedì 21 luglio 2020) Le probabili formazioni di Udinese-Juventus, match valido per la trentacinquesima giornata della Serie A 2019/2020. La Vecchia Signora Juventus va in casa dei friulani Udinese per sigillare in maniera definitiva un campionato destinato ormai, per la nona stagione di fila, a prendere la via di Torino. Ancora pochi punti e la formazione di Sarri potrà beneficiare anche della matematica per la conquista dello Scudetto. Gara importante anche per la formazione di Gotti, ormai a un passo dalla salvezza: l’Udinese ha infatti 7 punti di vantaggio sul Lecce quartultimo, sconfitto dal Genoa in una specie di scontro diretto. Calcio d’inizio alle ore 19:30 di giovedì 23 luglio, diretta ... Leggi su sportface

Altro gol preso in pieno recupero l’Udinese a Napoli resta al palo

Decide un tiro di Politano che sbatte sul “legno” ed entra dopo un salvataggio di Koulibaly sulla traversa: il Lecce resta a -7 Sparisce ancora a pochi attimi alla fine il bottino dell’Udinese. Come c ...

Decide un tiro di Politano che sbatte sul "legno" ed entra dopo un salvataggio di Koulibaly sulla traversa: il Lecce resta a -7 Sparisce ancora a pochi attimi alla fine il bottino dell'Udinese. Come c ...