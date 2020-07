Ubisoft nel caos: emergono nuovi dettagli sul comportamento razzista, sessista e omofobo all'interno dell'azienda (Di martedì 21 luglio 2020) Bloomberg ha pubblicato un nuovo report sulle indagini in corso riguardo i comportamenti razzisti, sessisti e omofobi presso Ubisoft. Jason Schreier riferisce che nel quartier generale di Ubisoft a Parigi il personale era apertamente razzista e misogino. L'ex direttore creativo Serge Hascoët viene dipinto in modo estremamente negativo e addirittura sembra che tenesse riunioni negli strip club con agevolazioni per coloro che si fossero uniti a lui, in particolare le donne. L'ex dirigente è stato anche accusato di dare allo staff torte di marijuana senza informarli del contenuto.Qui sotto un estratto del report:Leggi altro... Leggi su eurogamer

Ultime Notizie dalla rete : Ubisoft nel Ubisoft nella bufera, l'inchiesta sulle molestie sessuali fa tremare il mondo dei videogame Il Messaggero Ubisoft era al corrente degli abusi e dei bulli al suo interno, per Jason Schreier

Assassin’s Creed Odyssey, Kassandra non è l’unico personaggio principale perché “le donne non vendono”

