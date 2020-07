Tuttosport: “Il Napoli pensa allo scambio Milik-Dzeko con la Roma” (Di martedì 21 luglio 2020) Si inizia a scaldare il calciomercato estivo. Secondo quanto riporta Tuttosport, il Napoli di Gattuso avrebbe il desiderio di portare a termine uno scambio di centravanti con la Roma di Fonseca: Arek Milik per Edin Dzeko. Una trattativa che, a primo impatto, non sembra essere semplice, dato che il club giallorosso ha più volte affermato di non aver intenzione di privarsi del suo bomber, ma d’altra parte la società non ha mai nascosto l’interesse per il centravanti polacco del Napoli. Perciò, è ancora tutto da vedere. Leggi su sportface

