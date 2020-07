Tutto quel che fa soldi e Pil è autorizzato, la coscienza collettiva no (Di martedì 21 luglio 2020) di Michele Smargiassi* Faccio una confessione: da molti anni penso che il corteo del 2 agosto dovrebbe lasciare il posto a un'altra cosa, che aiuti la memoria a diventare storia e coscienza critica. A ... Leggi su globalist

elenabonetti : 'Nei decenni non solo ha dato tutto se stesso alla causa della libertà e della giustizia, ma ha ispirato generazion… - Basil_73 : RT @schizzechea96: Quando va tutto per il peggio, torna l'abitudine di ripiegarmi su me stessa nei luoghi affollati; c'è qualcosa di libera… - Ire_1006 : RT @maicnagioia: Quel caso umano di zio Dama tutto fiero GUARDA LO SCHELETRO —-> Pete dopo 1 secondo #damellis - GiorgioBassani5 : RT @MDragonil: C'è gente che pensa sia giusto distruggere un Paese perché avrebbe avuto i conti in disordine. L'economia è giustizia, prim… - PointLucifero : #Blob1970 gennaio quel calciatore ha capito tutto della mesogenia ! -

Ultime Notizie dalla rete : Tutto quel Il teatro ha bisogno di tutto quel che la società sembra espellere Superando.it Recovery Fund, i protagonisti: dal cattivissimo Rutte alla partita personale di Orban, Macron voleva di più, Merkel solidale

Ci sono invece, al Nord, tipi levantini come Mark che ha mostrato in questi 10 anni la capacità opportunistica di restare sempre al potere, alleandosi con destra, centro, ecologisti e sinistra. Perciò ...

Capaci bis, ergastoli confermati per Madonia, Pizzo, Lo Nigro e Tinnirello. La pg: “Esponenti delle istituzioni di allora parlino per fare luce”

Nella storia della strage di Capaci che il 23 maggio del 1992 costò la vita al giudice Giovanni Falcone, alla moglie Francesca Morvillo e a tre uomini della scorta si aggiunge un altro tassello giudiz ...

Ci sono invece, al Nord, tipi levantini come Mark che ha mostrato in questi 10 anni la capacità opportunistica di restare sempre al potere, alleandosi con destra, centro, ecologisti e sinistra. Perciò ...Nella storia della strage di Capaci che il 23 maggio del 1992 costò la vita al giudice Giovanni Falcone, alla moglie Francesca Morvillo e a tre uomini della scorta si aggiunge un altro tassello giudiz ...