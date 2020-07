Turisti lasciano bulldog in auto sotto il sole, il cane muore. Denunciati (Di martedì 21 luglio 2020) Una pattuglia della polizia municipale di Pisa è intervenuta vicino a piazza dei Miracoli per tentare di salvare un cane lasciato in auto dai proprietari, due Turisti stranieri. Purtroppo l'animale è morto durante il trasferimento alla clinica veterinaria animali domestici cane maltrattamento animali Raffaello Binelli Url redirect: https://larno.ilgiornale.it/2020/07/21/muore-bulldog-lasciato-in-auto-da-tue-Turisti/bulldog in auto al soleIntervengono i Vigilima è tardi, cane muore ... Leggi su ilgiornale

Pisa, agenti tentano di salvare un cane lasciato in auto dai proprietari. Ma arrivano troppo tardi

Una pattuglia della polizia municipale di Pisa è intervenuta nei pressi di piazza dei Miracoli per tentare di salvare un cane lasciato in auto dai proprietari. Purtroppo l’intervento non è stato suff ...

Piazza dei Miracoli, lasciano il cane in auto: muore dopo ore di agonia

I proprietari avevano lasciato un finestrino leggermente aperto ... Dopo pochi istanti sono arrivati i proprietari del veicolo, due turisti stranieri, a cui gli agenti hanno intimato di aprire subito ...

I proprietari avevano lasciato un finestrino leggermente aperto ... Dopo pochi istanti sono arrivati i proprietari del veicolo, due turisti stranieri, a cui gli agenti hanno intimato di aprire subito ...