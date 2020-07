Tumori, nuovo esame ne individua cinque con anni di anticipo (Di martedì 21 luglio 2020) Tumori, clamorosa e meravigliosa scoperta scientifica. Un nuovo esame, infatti, ne individuerebbe ben cinque tipi in pazienti senza sintomi e con anche quattro anni di anticipo. L’annuncio arriva dalla ricerca internazionale pubblicata su Nature Communications. Tumori, possibile svolta epocale in arrivo. Come infatti riferisce una ricerca internazionale pubblicata su Nature Communications e coordinata dall’Università della California … L'articolo Tumori, nuovo esame ne individua cinque con anni di anticipo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Un nuovo test per diagnosticare i tumori molto tempo prima della loro comparsa. Dopo la biopsia liquida, è in arrivo un’analisi del sangue, altrettanto poco invasiva ma più efficace che ...

Diagnosi precoce, testato esame del sangue che individua il tumore 4 anni prima che si manifesti

Scoprire 5 dei tumori più comuni e difficili da trattare con quattro anni di anticipo rispetto a quanto è possibile fare oggi, attraverso l’analisi del sangue. È quello che mostra di poter fare un nuo ...

Un nuovo test per diagnosticare i tumori molto tempo prima della loro comparsa. Dopo la biopsia liquida, è in arrivo un'analisi del sangue, altrettanto poco invasiva ma più efficace che