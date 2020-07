Trump: “Gli atleti che si inginocchiano durante l’inno nazionale? Una grande mancanza di rispetto per il Paese” (Di martedì 21 luglio 2020) Attraverso un post su Twitter, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ribadito il proprio dissenso nei confronti dell’iniziativa “take a knee“, che consiste nell’inginocchiarsi durante l’inno nazionale per manifestare il proprio sostegno ai movimenti che lottano contro il razzismo e le discriminazioni. “Non vedo l’ora di assistere allo sport dal vivo, ma ogni volta che vedo un giocatore che si inginocchia durante l’inno nazionale, un segno di grande mancanza di rispetto per il nostro Paese e la nostra bandiera, per me è game over!” ha twittato Trump, che in passato si era schierato contro il quarterback Colin Kaepernick, il primo a rendersi protagonista di un gesto ... Leggi su sportface

