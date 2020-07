Trump dichiara: “Devo vedere se accettare i risultati di novembre” (Di martedì 21 luglio 2020) Il presidente Trump ha risposto alle domande dell’anchor Chris Wallace sulla sua possibile sconfitta a novembre con queste parole: “Devo vedere se accettare i risultati”. Le parole di Trump sui risultati USA 2020 Durante l’intervista con Chris Wallace, il presidente Trump ha dichiarato, in risposta alla domanda sulla sua possibile sconfitta a USA 2020, che … Leggi su periodicodaily

Shady1inter : RT @PaoloBorg: L'Oregon denuncia il governo federale per arresti con veicoli non riconoscibili E non avete ancora visto nulla: Trump dichi… - lucia25968868 : RT @PaoloBorg: L'Oregon denuncia il governo federale per arresti con veicoli non riconoscibili E non avete ancora visto nulla: Trump dichi… - castell32082033 : RT @PaoloBorg: L'Oregon denuncia il governo federale per arresti con veicoli non riconoscibili E non avete ancora visto nulla: Trump dichi… - BeltramoPaolo : RT @PaoloBorg: L'Oregon denuncia il governo federale per arresti con veicoli non riconoscibili E non avete ancora visto nulla: Trump dichi… - salfasanop : RT @PaoloBorg: L'Oregon denuncia il governo federale per arresti con veicoli non riconoscibili E non avete ancora visto nulla: Trump dichi… -

Ultime Notizie dalla rete : Trump dichiara Trump dichiara guerra al 'nuovo fascismo' della sinistra antirazzista e democratica: "Li sconfiggeremo" Globalist.it Trump dichiara: “Devo vedere se accettare i risultati di novembre”

Durante l’intervista con Chris Wallace, il presidente Trump ha dichiarato, in risposta alla domanda sulla sua possibile sconfitta a USA 2020, che deve vedere se accettare i risultati. Ha inoltre affer ...

Usa: sondaggio "Cnn", Biden avanti di 12 punti su Trump

New York, 21 lug 02:07 - (Agenzia Nova) - Continua l'andamento positivo nei sondaggi del candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, nel confronto col suo futuro rivale alle elezioni di novembr ...

Durante l’intervista con Chris Wallace, il presidente Trump ha dichiarato, in risposta alla domanda sulla sua possibile sconfitta a USA 2020, che deve vedere se accettare i risultati. Ha inoltre affer ...New York, 21 lug 02:07 - (Agenzia Nova) - Continua l'andamento positivo nei sondaggi del candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, nel confronto col suo futuro rivale alle elezioni di novembr ...