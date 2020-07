Trilogia della falce, se la morte è assente qualcuno dovrà pur fare il suo lavoro (Di martedì 21 luglio 2020) falce è il primo capitolo della cosiddetta Trilogia della falce, una saga young adult firmata dall’autore americano Neal Shusterman e pubblicata nel suo Paese tra il 2016 e il 2019. Mondadori nella collana Oscar Fantastica, ha cominciato a farlo ora, più precisamente dal 20 maggio di quest’anno, data di uscita del primo romanzo. In un’intervista, l’autore ha affermato che l’idea è nata da una sfida, quella di descrivere una distopia dove il male parte dal fatto che va tutto bene. Nel futuro che immagina, l’America è diventata Midmerica e l’umanità vive nell’era della post-mortalità. Cioè, la morte è stata sconfitta. Si può vivere in eterno. Sei stufo di ... Leggi su wired

Yurippe____ : @XShadeShinra Che tragedia shade. Comunque ti consiglio le cronache del mondo emerso dove la storia d'amore c'è ma… - AntonellaColoru : RT @AleGuerani: Daiiiii cazzo, ancora ai comunisti che mangiano i bambini? Ma vi pagano pure? Ma chi ha assunto Bannon? Dei bimbiminkia… - franciribolla : RT @Melafisica: “E cosa le piacerebbe fare in futuro? Non lo so. Niente. Perché bisogna fare assolutamente qualcosa?” (Ágota Kristóf, 'Tril… - hjkarijare : @Lyrartemisbooks praticamente la piemme ha pubblicato tantissimo tempo fa il primo libro, non è stato gestito per i… - AleGuerani : Daiiiii cazzo, ancora ai comunisti che mangiano i bambini? Ma vi pagano pure? Ma chi ha assunto Bannon? Dei bimb… -

Ultime Notizie dalla rete : Trilogia della Trilogia della falce, se la morte è assente qualcuno dovrà pur fare il suo lavoro Wired.it Trilogia della falce, se la morte è assente qualcuno dovrà pur fare il suo lavoro

... è nelle mani di un ordine esecutore di un atto tanto terribile quanto necessario Falce è il primo capitolo della cosiddetta Trilogia della falce, una saga young adult firmata dall’autore americano ...

I racconti del balcone: "Noi, testimoni affacciati sulla strada"

Un virus invisibile che si è fatto despota di nuovi stili di vita. Eccoci tutti, come scienziati al microscopio, a indagare l’infinitamente piccolo che racconta di noi. «Il coronavirus è stato il dio ...

... è nelle mani di un ordine esecutore di un atto tanto terribile quanto necessario Falce è il primo capitolo della cosiddetta Trilogia della falce, una saga young adult firmata dall’autore americano ...Un virus invisibile che si è fatto despota di nuovi stili di vita. Eccoci tutti, come scienziati al microscopio, a indagare l’infinitamente piccolo che racconta di noi. «Il coronavirus è stato il dio ...