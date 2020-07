Trattamento radioterapico rivoluzionario alle Molinette di Torino: segue il movimento del tumore del polmone durante la respirazione e permette di irradiare senza colpire i tessuti sani (Di martedì 21 luglio 2020) Per la prima volta in Europa è stato effettuato un avanzatissimo e rivoluzionario Trattamento radioterapico che segue il movimento del tumore durante la respirazione e permette di irradiare in maniera precisa e mirata senza colpire i tessuti sani su un uomo di 85 anni, affetto da una neoplasia polmonare, presso l’ospedale Molinette di Torino. La Radioterapia dell’ospedale Molinette della Città della Salute di Torino (diretta dal professor Umberto Ricardi), è il primo Centro in Europa ad avvalersi di una sofisticata tecnologia di ultima ... Leggi su meteoweb.eu

nucciooooo : RT @cittasalute_to: 1^ volta in Europa effettuato un rivoluzionario trattamento radioterapico che segue il movimento del tumore durante la… - cittasalute_to : 1^ volta in Europa effettuato un rivoluzionario trattamento radioterapico che segue il movimento del tumore durante… -

Ultime Notizie dalla rete : Trattamento radioterapico La radioterapia segue il tumore, alle Molinette di Torino trattamento rivoluzionario per la prima volta in Europa Quotidiano Piemontese Tumore del polmone, alle Molinette un trattamento radioterapico rivoluzionario

Proprio la particolare criticità della situazione respiratoria dell’anziano paziente avrebbe reso non proponibile, in quanto troppo rischioso, il trattamento radioterapico ablativo tradizionale che in ...

La radioterapia segue il tumore, alle Molinette di Torino trattamento rivoluzionario per la prima volta in Europa

Per la prima volta in Europa è stato effettuato un avanzatissimo e rivoluzionario trattamento radioterapico che segue il movimento del tumore durante la respirazione e permette di irradiare in maniera ...

Proprio la particolare criticità della situazione respiratoria dell’anziano paziente avrebbe reso non proponibile, in quanto troppo rischioso, il trattamento radioterapico ablativo tradizionale che in ...Per la prima volta in Europa è stato effettuato un avanzatissimo e rivoluzionario trattamento radioterapico che segue il movimento del tumore durante la respirazione e permette di irradiare in maniera ...