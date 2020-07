Tratta, droga, prostituzione. I violenti affari della mafia nigeriana in Italia: 47 arresti (video) (Di martedì 21 luglio 2020) Violenza e riti tribali, giuramento di fedeltà e sottomissione per la vita. È l’atto di affiliazione con cui la mafia nigeriana ingrossa le sue file in Italia. A scoprirlo è stata la polizia di Teramo, in collaborazione con quella di Ancona, nell’ambito di una vasta operazione che ha portato a un nuovo arresto di decine di mafiosi “d’importazione” africana nel nostro Paese. Tutti gli affari della mafia nigeriana I fermi sono stati 47, tra centro Italia e Sicilia. Le accuse sono di associazione di tipo mafioso dedita a riciclaggio e illecita intermediazione finanziaria; Tratta di giovane donne; stupefacenti; reati violenti nei confronti di aderenti ad altri cults o ... Leggi su secoloditalia

