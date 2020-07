Tragedia a Varese: Padre Scopre di Essere Malato e si Uccide Insieme alla Figlia Disabile al 100% con Lo Scarico dell’Auto (Di martedì 21 luglio 2020) L’uomo di 74 anni e la Figlia di 31 sono stati rinvenuti questa mattina in auto, sono morti a causa dei gas di Scarico appositamente inserito in auto. La Tragedia si è consumata a Saltrio, nel varesino, qui un uomo di 74 anni si è tolto la vita assieme alla Figlia 31enne affetta da disabilità totale attraverso il gas di Scarico dell’auto. Stamattina i militari hanno scoperto i corpi dentro il garage dov’era posteggiata l’auto, erano stati allertati da alcuni parenti che avevano notato la loro scomparsa da un po’. L’uomo ha lasciato anche una lettera d’addio alla moglie da tempo gravemente malata e inferma, a quanto si apprende anche il suicida era Malato. La dinamica del caso ... Leggi su youreduaction

Tragedia famigliare a Saltrio, a pochi passi dal confine elvetico. Un uomo di 74 anni, gravemente malato, ha ucciso la figlia di 31 anni, disabile al 100%, per poi togliersi la vita. L'uomo era un not ...