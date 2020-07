Totti, la nuova fiction: “Speravo de morì prima” (Di martedì 21 luglio 2020) Al via le riprese, ovviamente a Roma, di “Speravo de morì prima” (titolo provvisorio) la nuova fiction televisiva su Francesco Totti, diretta da Luca Ribuoli e prodotta da prodotta Wildside, tratta dalla biografia “Un capitano” dello stesso Totti e Paolo Condò. La serie, disponibile su Sky e Now Tv nel 2021, sarà composta da sei puntate che ripercorrono gli ultimi due anni di carriera dello storico capitano giallorosso, per ben 27 anni di fila con lo stesso numero 10. Gli attori della serie Totti sarà interpretato da Pietro Castellitto, figlio d’arte classe ’91. In un simpatico video, pubblicato in occasione della presentazione dei palinsesti Sky, Totti e il giovane attore scherzano sulla ‘loro somiglianza’. ... Leggi su italiasera

