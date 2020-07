Torta all’uva nera: un dolce inaspettato dal sapore unico. (Di martedì 21 luglio 2020) La Torta all’uva nera è il dolce perfetto da gustare per ogni occasione! La Ricetta è molto semplice da realizzare e il profumo che si sprigionerà una volta tolta dal forno, sarà inimitabile, squisita! Succosi e golosi gli acini d’uva nera si sposeranno alla perfezione nell’impasto in questa rustica e genuina Torta paesana. La Torta all’uva è ideale da mangiare per le vostre merende e colazioni, ma anche per essere gustata nelle scampagnate in compagnia. Curiose di scoprire come portare in tavola questo dolce magnifico? Allora non vi resta che leggere la ricetta di seguito! Torta all’uva nera: il dolce perfetto per ogni occasione, la Ricetta! Per la ... Leggi su pianetadonne.blog

PoliMichela2 : Torta all'uva nera, semplice e genuina, per la ricetta su -