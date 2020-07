Torneo “Città di Cava de’ Tirreni”, ritorna la pallanuoto giovanile (Di martedì 21 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCava de’ Tirreni (Sa) – La pallanuoto giovanile torna a Cava de’ Tirreni. Dopo lo stop imposto dall’emergenza Coronavirus e la graduale ripartenza del mese di maggio, la Piscina Comunale di Cava de’Tirreni ospiterà il Torneo di pallanuoto giovanile “Città di Cava de’Tirreni”. La competizione è riservata alle formazioni della categoria Under 13. Dal 24 al 26 Luglio, scenderanno in vasca otto squadra provenienti da tutt’Italia. RN Salerno, Dream Team Salerno, CN Salerno, Swim Academy, Pescara PN, Club Acquatico Pescara e Villa Aurelia si sfideranno per la vittoria nella vasca dell’impianto metelliano. La manifestazione ... Leggi su anteprima24

