Torino-Verona (22 luglio ore 21:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di martedì 21 luglio 2020) C’è poco in palio tra Torino e Verona, con i veneti che realisticamente nelle ultime giornate possono provare a contendere al Sassuolo l’ottavo posto dopo il pareggio 1-1 contro l’Atalanta che ha confermato la solidità della squadra di Juric. Salvezza ormai quasi raggiunta dai granata grazie agli otto punti di vantaggio sul Lecce ma contro … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

