Torino Solidale non si ferma, garantiti pasti fino a fine agosto (Di martedì 21 luglio 2020) Il progetto di solidarietà e di assistenza del Comune Torino Solidale, in collaborazione con l’Associazione Damamar, Banco Alimentare del Piemonte, Banco Opere di Carità e la Rete del privato sociale, nato con l’emergenza Coronavirus, resterà attivo e distribuirà tra luglio e agosto circa 10mila panieri alimentari per altrettante famiglie in difficoltà. La Giunta inoltre, ha deliberato oggi uno stanziamento ulteriore di oltre 540 mila euro per l’approvvigionamento. Si è anche deciso che la struttura della Società di Patrocinio di via Ravenna 8, che in emergenza Covid ha ospitato 40 posti letto per chi non aveva una casa, non chiuderà, ma resta aperta all’accoglienza. “Il post lockdown sta facendo emergere nuove povertà – spiega la ... Leggi su nuovasocieta

Reddito di cittadinanza, il covid fa impennare le richieste a Torino: +3,5% in un mese

Sono 4000, ovvero il 3,5% in più in un mese, le nuove richieste di Reddito di Cittadinanza pervenute tra il 9 giugno e il 7 luglio scorsi nell’area metropolitana di Torino. Un dato che l'emergenza cov ...

