Torino | smantellata la banda dei parcometri Ecco come agiva Video

Roma, 21 lug – Sgominata la banda che sradicava i parcometri e saccheggiava il contenuto all'interno. A Torino, i carabinieri della Compagnia di Venaria hanno arrestato quattro persone. Dodici le persone denunciate per ricettazione, riciclaggio e furto. Secondo gli investigatori sono responsabili non solo di furti ai parcometri, ma anche di furti di auto e razzie in case e negozi piemontesi. I carabinieri contestano in totale 23 episodi imputati alla banda, tra furti e tentati furti in tutta la provincia di Torino, avvenuti tra il settembre e il dicembre 2018. La banda avrebbe rubato in pochi mesi circa 300mila euro. Durante le indagini i militari hanno rinvenuto anche 6 auto rubate, tra cui 4 Alfa Romeo Giulietta

In tutto sono 23 gli episodi contestati, tra il settembre – e il dicembre 2018, tra furti e tentati furti, in tutta la provincia di Torino. L’ordinanza di custodia cautelare Dall’alba di oggi, i ...

