Torino, Rincon: "Brucia ancora l'andata. Un onore le 100 presenze in granata" (Di martedì 21 luglio 2020) Torino - " Brucia ancora la gara d'andata, quando siamo tornati con un solo punto dopo essere andati avanti 3-0. Domani proveremo a fare meglio, conquistando la vittoria ". Parola di Tomas Rincon , ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : #Torino, Rincon: 'Brucia ancora l'andata. Un onore le 100 presenze in granata': Il mediano alla vigilia della gara… - TorinoFCFeed : Rincon non dimentica: “Il 3-3 dell’andata brucia ancora. Giocheremo da Toro: per i 3 punti” - sportli26181512 : Rincon non dimentica: “Il 3-3 dell’andata brucia ancora. Giocheremo da Toro: per i 3 punti”: Rincon non dimentica:… - Toro_News : ??? | TORINO-VERONA Rincon ha presentato la sfida ai microfoni di Torino Channel, ecco le sue dichiarazioni ?? - Foet247Europe : Fiorentina XI: Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Chiesa, Ghezzal, Pulgar, Castrovilli, Lirola; Kouamé, Ri… -