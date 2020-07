Torino, nuova radioterapia con “tracking” per tumori polmonari (Di martedì 21 luglio 2020) All’ospedale Molinette di Torino e’ stato effettuato un avanzatissimo e rivoluzionario trattamento radioterapico che segue il movimento del tumore durante la respirazione, e permette di irradiare in maniera precisa e mirata senza colpire i tessuti sani. E’ la prima volta in Europa che viene utilizzato questo metodo. La soluzione Synchrony, integrata nel sistema per radioterapia Tomoterapia Radixact, prevede la modellizzazione del movimento respiratorio sulla base dell’acquisizione di immagini radiografiche e la sua successiva correlazione con la posizione di marker posizionati sul torace del paziente, attraverso l’impiego di un sistema di camere ad infrarossi. Il trattamento è stato sperimentato su un uomo di 85 anni, affetto da una neoplasia polmonare. Grazie a questa novita’ sara’ possibile ... Leggi su nuovasocieta

Ultime Notizie dalla rete : Torino nuova Sospetto caso di coronavirus sul treno: il ritorno dei torinesi dal mare è eterno TorinoToday Reddito di cittadinanza, il covid fa impennare le richieste a Torino: +3,5% in un mese

Sono 4000, ovvero il 3,5% in più in un mese, le nuove richieste di Reddito di Cittadinanza pervenute tra il 9 giugno e il 7 luglio scorsi nell’area metropolitana di Torino. Un dato che l'emergenza cov ...

Tari, come e quando pagarla a Torino

Spazzamento, raccolta, trasporto, riciclo, riutilizzo, trattamento e smaltimento dei rifiuti. Per questi servizi si paga la Tari (Tassa sui Rifiuti), che dal 2014 ha sostituito la Tares (Tassa Comunal ...

