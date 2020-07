Tifosi del Matera aggrediti, denunciati 6 ultras del Potenza (Di martedì 21 luglio 2020) Potenza - Accusati di aver tentato di aggredire il 16 ottobre 2018, sul raccordo autostradale Potenza-Sicignano degli Alburni, nove Tifosi Materani che, con un minivan, si stavano recando a Cava dei ... Leggi su corrieredellosport

lifehaarry : @justchillinucaz +proprio perchè gli uomini tifosi di sport hanno la pessima abitudine di trattare qualunque ragazz… - cronachelucane : DENUNCIATI 6 ULTRAS POTENTINI PER AGGRESSIONE - I fatti risalgono allo scorso ottobre 2018 quando i tifosi del Pot… - BuonoClaudio : Aggredirono tifosi del Matera sul Raccordo a Vietri di Potenza. Denunciati sei ultras del Potenza - GurzoBahri : RT @mirabeack: Io penso che nessuno sano di mente tra i tifosi del Milan vorrebbe la conferma di Pioli, quindi detto questo perché siete co… - dexter_sugar : RT @ComVentotene: Col #RecoveryFund l’Italia passerà da contributore netto a beneficiario netto. Controllando per l’inflazione, il RF desti… -

Ultime Notizie dalla rete : Tifosi del

Domani alle 19.30 il Bologna affronterà l'Atalanta a Bergamo. Mihajlovic dice la sua sui nerazzurri: "È una squadra che fa giocar male, fisica, di corsa e talento. Insieme alla Juve è la migliore, anz ...Non ci sarà il ventesimo anno di serie A, non nel 2020-21. In compenso il diciannovesimo rimarrà negli incubi di ogni tifoso spallino per i record negativi. Rispetto alla storia della Spal in A, a que ...