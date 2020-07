The Sanctuary: in vacanza nel cuore di Roma (Di martedì 21 luglio 2020) Bastano cinque minuti a piedi dal Colosseo per sentirsi in vacanza: succede appena entri al The Sanctuary, tra palme, chioschi di bambù, tavoli imbanditi di frutta esotica e lettini balinesi intorno a una grande piscina. In centro a Roma come ai Tropici, in un posto così pieno di pace che nella caotica città più bella del mondo è bello trovare. Leggi su vanityfair

The Sanctuary: in vacanza nel cuore di Roma

The Sanctuary è la meta delle ricercate fughe romane, dove la gioventù dorata capitolina, politici, star del cinema e cacciatori di relax di ogni età si danno appuntamento per concedersi qualche ora d ...

Parco Natura Viva. 96 scimpanzè in lockdown al Santuario in Sierra Leone: «Aiutamoli!»

«È fondamentale che il Tacugama Chimpanzees Sanctuary riesca a sopravvivere all’emergenza anche grazie all’aiuto della raccolta fondi pubblica attiva sul loro sito - conclude Avesani Zaborra -. Siamo ...

