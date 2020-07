The Resident, Manifest e la disfatta delle serie tv in prima serata (Di martedì 21 luglio 2020) I tempi sono cambiati, i modi di usufruire dei contenuti televisivi anche. Non ci si deve allora stupire delle decisioni prese a pochi giorni di distanza l'una dall'altra da Raiuno e Canale 5 relativamente alle due serie tv che avrebbero dovuto tenere compagnia al pubblico in prima serata quest'estate, ovvero The Resident e Manifest, entrambe alla seconda stagione.La notizia è ormai nota da qualche giorno: Raiuno ha sospeso la messa in onda di The Resident dopo una sola prima serata. Al suo posto, da questa sera, 21 luglio 2020, andrà in onda la fiction in replica Sorelle (stando ad Antonio Genna il medical drama sarà recuperato da Raidue ad inizio 2021). Canale 5, invece, ha deciso di spostare dalla ... Leggi su blogo

Raiofficialnews : #TheResident, la 2^ stagione: da stasera, martedì #14luglio, in prima serata su @RaiUno - see_lallero : RT @PaoloSutera: Serviva una conferma del fatto che le serie tv (già trasmesse dalla pay) in prima serata sulla generalista non renderanno… - PaoloSutera : Serviva una conferma del fatto che le serie tv (già trasmesse dalla pay) in prima serata sulla generalista non rend… - BeaVolina : @cuoreastrisce37 @RaiUno perché ha fatto ascolti troppo bassi..(ma comunque penso sempre più alti di qualsiasi altr… - PassarellaRock : @alexnocera -