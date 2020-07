The Prophecy è l'affascinante gioco cancellato di Sucker Punch riemerso in un video gameplay (Di martedì 21 luglio 2020) Dopo il lancio dell'ultimo titolo di Sucker Punch la scorsa settimana, Ghost of Tsushima, sono emersi online circa 10 minuti di gameplay di un'altra IP della compagnia chiamata Prophecy. Sfortunatamente, il filmato viene continuamente rimosso non appena messo in rete ma al momento potete dargli un'occhiata proprio in calce alla news.Il gioco sembra aver luogo in una città medievale e segue la storia di un uomo di nome Abel, il più ricercato nella città immaginaria. Dopo essere stato scoperto da un commerciante locale, Abel deve fuggire dalle guardie della città.Leggi altro... Leggi su eurogamer

