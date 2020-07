The Old Guard: arriva in Italia il fumetto che ha ispirato il film con Charlize Theron e Luca Marinelli (Di martedì 21 luglio 2020) Sarà Panini Comics a portare in Italia il primo volume di The Old Guard, il fumetto da cui è tratto il film Netflix con Charlize Theron e Luca Marinelli. arriva anche in Italia il primo volume di The Old Guard, il fumetto di Greg Rucka e Leandro Fernandez che ha ispirato il film omonimo Netflix con Charlize Theron e Luca Marinelli. Sarà edito da Panini Comics e sarà disponibile a partire da domani, 23 luglio 2020, al costo di 21 euro. The Old Guard 1 - Fuoco d'apertura è arrivato nel nostro Paese prima come ... Leggi su movieplayer

Noovyis : (The Old Guard: arriva in Italia il fumetto che ha ispirato il film con Charlize Theron e Luca Marinelli) Playhitm… - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Old Guard: arriva in Italia il fumetto che ha ispirato il film con Charlize Theron e Luca Marinelli… - The_Old_Lady_J : Il calendario di Antonio Conte. Coming Soon - RedCapes_it : The Old Guard – Il fumetto disponibile dal 23 Luglio per Panini Comics - LibarinoZec : the old guard é tudo -