The Last of Us Parte II celebrato da un fan che ricrea le carte collezionabili del titolo Naughty Dog (Di martedì 21 luglio 2020) Se vi siete tuffati nell'avventura di The Last of Us Part 2, saprete che in giro si possono trovare molti oggetti: riviste di allenamento, artefatti, monete, integratori e codici di sicurezza, ma Ellie può dare "la caccia" anche alle sue carte collezionabili di supereroi. Un giocatore che voleva riempire il vuoto rimasto dopo aver giocato il titolo ha deciso di assumersi il compito di ricreare le proprie carte collezionabili nel mondo reale.Su Reddit, l'utente WowWhatABeaut voleva fare qualcosa per celebrare la sua esperienza dopo aver terminato The Last of Us Part 2, un gioco che, evidentemente, lo ha segnato parecchio. Non volendo farsi un tatuaggio come molti altri fan, ha deciso di ricreare le carte ... Leggi su eurogamer

Dopo oltre sei anni di sviluppo, The Last of Us Part II di Naughty Dog (qui trovate la mia recensione del gioco) è finalmente uscito su PlayStation 4 il mese scorso. Ma forse non saperte che il finale ...

F1 2020 è il gioco più venduto in Italia. The Last of Us Parte II scende al terzo posto

F1 2020, premiato con un 8,5 nella nostra recensione, spodesta The Last of Us Parte II dal gradino più alto del podio dell classifica settimanale dei giochi più venduti in Italia. Il capolavoro di Nau ...

