The Last of Us: la serie HBO potrebbe raccontare la storia di Anna, la madre di Ellie? (Di martedì 21 luglio 2020) Un recente commento di Neil Druckmann suggerisce che la serie tv di The Last of Us potrebbe introdurre il personaggio di Anna, la madre di Ellie. Un recente commento di Neil Druckmann suggerisce che la versione televisiva di The Last of Us potrebbe introdurre il personaggio di Anna, la madre di Ellie. Il creatore del franchise videoludico della Naughty Dog è stato intervistato, insieme agli attori Ashley Johnson e Troy Baker, all'interno di un podcast interamente dedicato agli spoiler del nuovo gioco, e verso la fine si è parlato del fatto che per molto tempo, prima dell'uscita ufficiale, molti fan pensassero che Abby fosse in realtà Anna. La risposta di Druckmann: ... Leggi su movieplayer

ChampionsLeague : The last 10 years... 2009/10: Messi ??8 2010/11: Messi ??12 2011/12: Messi ??14 2012/13: Ronaldo ??12 2013/14:… - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Last of Us: la serie HBO potrebbe raccontare la storia di Anna, la madre di Ellie?… - rebelionesocial : THE LAST EMOJIDJSJJSJENE IDEK NDJDJSJSJW AAAAAAAAAA - GrayDot6 : L'unica cosa bella di questo 2020 fin'ora è che il fandom di Avatar: The Last Airbender si è risvegliato - Unmasked891 : RT @brema82: Più passano i giorni, più mi rendo conto della portata di The Last of Us Part 2, della sua unicità in termini narrativi e di c… -

Ultime Notizie dalla rete : The Last The Last of Us: Parte II in una divertente video parodia sulla storia che fa impazzire il web Eurogamer.it The Last of Us: la serie HBO potrebbe raccontare la storia di Anna, la madre di Ellie?

Un recente commento di Neil Druckmann suggerisce che la versione televisiva di The Last of Us potrebbe introdurre il personaggio di Anna, la madre di Ellie. Il creatore del franchise videoludico ...

The Last of Us Part II: il finale originale era più oscuro

Dopo oltre sei anni di sviluppo, The Last of Us Part II di Naughty Dog (qui trovate la mia recensione del gioco) è finalmente uscito su PlayStation 4 il mese scorso. Ma forse non saperte che il finale ...

Un recente commento di Neil Druckmann suggerisce che la versione televisiva di The Last of Us potrebbe introdurre il personaggio di Anna, la madre di Ellie. Il creatore del franchise videoludico ...Dopo oltre sei anni di sviluppo, The Last of Us Part II di Naughty Dog (qui trovate la mia recensione del gioco) è finalmente uscito su PlayStation 4 il mese scorso. Ma forse non saperte che il finale ...