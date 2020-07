The Book of Vision: il trailer e l'artwork del film prodotto da Terrence Malick (Di martedì 21 luglio 2020) The Book of Vision, il film diretto da Carlo S. Hintermann e prodotto da Terrence Malick, ha ora un trailer e un artwork ufficiali. The Book of Vision, il film diretto da Carlo S. Hintermann prodotto da Terrence Malick, ha ora un primo trailer e un artwork realizzato dall'artista LRNZ. Nel video si vedono le prime sequenze del progetto in cui si mostra il mistero che circonda un libro che unisce presente e passato. Il film aprirà la 35° edizione della Settimana Internazionale della Critica a Venezia il 3 settembre e The Book of Vision può contare su un ... Leggi su movieplayer

