Tesla: secondo gli esperti la guida autonoma completa è ancora lontana (Di martedì 21 luglio 2020) In un precedente articolo, abbiamo fatto eco alle poche parole di Elon Musk, CEO di Tesla, in merito al livello 5 della guida autonoma: “Sono pienamente fiducioso che il livello 5 o la guida autonoma diventeranno realtà e penso che il tutto sarà molto veloce » . E si riferiva a quest’anno, al 2020. Lo ha detto all’ultima Conferenza mondiale sull’intelligenza artificiale (WAIC) a Shanghai. Che cos’è il livello 5? secondo la scala della SAE (Society of Automotive Engineers) degli Stati Uniti, la capacità di guidare dal punto A al punto B in qualsiasi condizione di traffico riproducibile e senza alcun intervento umano. Finora nessuno è riuscito e non sembra che vedremo presto una simile ... Leggi su notizieora

