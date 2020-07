Tennis, Simon: "Situazione ancora incerta. Torneo in Cina? Al 50% si fa" (Di martedì 21 luglio 2020) SAINT PETERSBURG, FLORIDA, - "Non ci troviamo in un periodo normale. Dobbiamo operare in un mondo che al momento è imperfetto, ma cerchiamo di trovare equilibrio e opportunità nonostante una ... Leggi su corrieredellosport

sportface2016 : #WTA | Ceo #Simon: 'Tanta incertezza ma dobbiamo andare avanti' - TennisWorldit : Simon attacca: 'A Roger Federer ormai importa davvero poco degli altri tennisti' -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Simon Tennis, Simon: "Cerchiamo di trovare un equilibrio, ancora dubbi sui tornei in Cina e Stati Uniti" Tuttosport WTA, il Ceo Simon: “Tanta incertezza ma dobbiamo andare avanti”

Nato ad Oristano il 2 aprile 1994. Dalla Formula 1 al calcio, passando per tennis, sci alpino e NHL: semplicemente un malato di sport con tanti sogni nel cassetto.

Simon attacca: "A Roger Federer ormai importa davvero poco degli altri tennisti"

In questi giorni è impegnato alla Challenger Elite FFT di Nizza, ma nel corso di un'intervista il francese Gilles Simon è tornato a parlare della situazione all'interno dell'Atp ed ha rilasciato alcun ...

Nato ad Oristano il 2 aprile 1994. Dalla Formula 1 al calcio, passando per tennis, sci alpino e NHL: semplicemente un malato di sport con tanti sogni nel cassetto.In questi giorni è impegnato alla Challenger Elite FFT di Nizza, ma nel corso di un'intervista il francese Gilles Simon è tornato a parlare della situazione all'interno dell'Atp ed ha rilasciato alcun ...