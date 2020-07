Tennis, annullato l’ATP 500 di Washington (Di martedì 21 luglio 2020) Il Tennis non ripartirà nemmeno il 14 agosto. Ad annunciarlo è il presidente del Citi Open, Mark Ein. Il primo torneo in programma nel nuovo calendario, l’ATP 500 di Washington, è stato cancellato a causa delle restrizioni dei viaggi internazionali e per il recente trend in aumento dell’emergenza sanitaria negli Usa. La notizia, a questo punto, mette in serio dubbio anche la disputa degli US Open che si dovrebbero svolgere a New York, senza spettatori, dal 31 agosto al 13 settembre. «Cercheremo di tenere i giocatori e tutti gli operatori del torneo, all’interno di una ‘bolla’ di sicurezza», ha spiegato il direttore dello Slam americano Stacey Allaster. «So quanto duramente Mark Ein e il suo team abbiano lavorato per adattarsi a condizioni nuove e in continua evoluzione e ... Leggi su sport.periodicodaily

RaiSport : Slitta la ripresa del #tennis: cancellato l'#Atp Washington In programma dal 13 agosto il #CitiOpen rimandato all'… - thebrightside0 : #buonoasapersi?? Scoprite come e perché solo il torneo di #tennis di @Wimbledon ?????? ha potuto rimborsare i bigliett… - easytennisasd : Allenamento annullato ?????? #tennis?? #tennis #tennismatch #tennisplayer #fitemiliaromagna #sport #wilson… -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis annullato Tennis, annullato torneo ATP a Basilea per il Coronavirus Corriere dello Sport TENNIS: CORONAVIRUS. STAMPA, ANNULLATO IL TORNEO DI WASHINGTON

WASHINGTON (USA) - Il torneo di Washington potrebbe essere annullato a ore. Come riportato da "L'Equipe", entro domani gli organizzatori dovrebbero annunciarne la cancellazione. Il torneo si sarebbe d ...

Slitta la ripresa del tennis: cancellato l'Atp Washington

Il torneo Atp 500 di Washington, con il quale sarebbe dovuto ripartire il circuito maschile di tennis il prossimo 13 agosto, è stato annullato: lo hanno annunciato, con una nota congiunta l'Atp e gli ...

WASHINGTON (USA) - Il torneo di Washington potrebbe essere annullato a ore. Come riportato da "L'Equipe", entro domani gli organizzatori dovrebbero annunciarne la cancellazione. Il torneo si sarebbe d ...Il torneo Atp 500 di Washington, con il quale sarebbe dovuto ripartire il circuito maschile di tennis il prossimo 13 agosto, è stato annullato: lo hanno annunciato, con una nota congiunta l'Atp e gli ...