“Tenet”, il nuovo film di Christopher Nolan, rinviato a data da destinarsi (Di martedì 21 luglio 2020) “Tenet” di Christopher Nolan non uscirà al cinema neppure ad agosto, a causa della pandemia. La Warner Bros. ha rimosso il nuovo film di Christopher Nolan dal calendario delle prossime uscite al cinema. “Tenet”, da molti definito il più atteso film del 2020, sarebbe dovuto uscire in sala lo scorso 17 luglio. Successive decisioni avevano fissato la nuova data di uscita prima al 31 luglio e poi al 12 agosto. Ma nelle ore scorse il capo di Warner Toby Emmerich ha annunciato un nuovo rinvio, senza comunicare una nuova data alternativa. Non è chiaro se e quando “Tenet”, in cui recitano John David Washington e Robert Pattinson, sarà distribuito ... Leggi su bloglive

