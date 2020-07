Tenet, il film di Nolan che tutti stiamo aspettando (Di martedì 21 luglio 2020) https://www.youtube.com/watch?v=UoIssergU9o Chi l’avrebbe mai detto che eleggere una persona inaffidabile avrebbe avuto conseguenze nefaste alla prima emergenza eh? L’ampiezza dei problemi causati dalla risposta tardiva e ancora insufficiente degli Stati Uniti all’epidemia di Covid-19 è tale che si estende fino a Tenet. Come molti altri film giganteschi anche quello di Christopher Nolan non potrà uscire quando previsto. E dire che la data era già stata spostata in avanti. Senza protocolli sicuri e senza calo dei contagi nessuno va al cinema e se nessuno va al cinema anche un film grosso come quello attira poco e guadagna poco, rischiando di mandare in bancarotta la Warner Bros, che di soldi ne ha spesi per realizzarlo e che deve assolutamente rientrare. Quindi come Mulan, No Time ... Leggi su wired

